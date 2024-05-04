Главный тренер «Пари НН» Илич заявил, что готов пригласить Мостового на стажировку

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, готов ли пригласить бывшего партнера по испанской «Сельте» Александра Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

— Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?

— Я тоже готов, никаких проблем! Он — отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!

— Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой — главный кандидат?

— Для него — все что угодно!

— Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.

— Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.