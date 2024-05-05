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Сегодня, 22:19

Илич: «Спартак» — одна из сильнейших команд России. Ценю, что мы добыли ничью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Прежде всего, я хочу поблагодарить своих игроков, — начал Илич. — Нужно оценивать их работу. Они бились до конца и заработали очень важное очко.

— Какие первые впечатления от работы с командой?

— Конечно, важно отметить, что команда хорошо поработала. Мы играли со сложным соперником. Сейчас мы находимся в тяжелой ситуации, поэтому будем биться за каждое очко. Конечно, «Спартак» — это одна из лучших команд в России, там выступают очень квалифицированные футболисты. Говорил, что нам надо играть компактно и агрессивно, только таким образом мы могли достичь результата.

— Кирилл Гоцук пропустит следующий матч из-за дисквалификации. Как будете решать данную проблему?

— Знаю, что у Кирилла перебор желтых карточек. Но у нас достаточно времени, целая неделя, чтобы посмотреть на игроков, способных заменить Гоцука на его позиции.

— Слишкович сказал, что «Пари НН» не смотрел на ворота соперника во втором тайме, желая сохранить ничью. Вы действительно отказались от атакующей игры, или соперник заставил вас так действовать?

— Сегодня были разные таймы. В первом мы пытались создавать моменты. Конечно, во втором тайме мы были уставшими. Против таких команд трудно играть. Повторюсь, «Спартак» — это одна из сильнейших команд в России. Там много футболистов, которые играют за разные сборные. Но я все равно ценю то, что мы добыли ничью и набрали сегодня очко, — сказал Илич.

«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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