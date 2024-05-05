Илич — о стиле «Пари НН»: «Любой тренер хочет играть в атакующий футбол, но нужно время»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о состоянии команды после матча со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Как сейчас оцените психологическое состояние команды?

— Сложно было поменять игру. У нас было мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем перейти на другое качество игры. Но для этого нам нужно время. Безусловно, команда должна оставаться в премьер-лиге.

— В этом матче «Пари НН» владел мячом 19 процентов времени. Сколько вам нужно, чтобы привить команде свой футбол?

— Конечно, и соперник хочет играть с мячом. Сложно сказать. Любой тренер хочет играть в атакующий, красивый футбол. Но для этого нам нужно время.

— Стоит ли ждать в матче с «Сочи» оборонительный футбол?

— Конечно, много зависит от соперника. Успел посмотреть игру «Сочи» — «Динамо». У «Сочи» есть качественные игроки.

— Есть ли у вас уверенность в том, что команда останется в РПЛ?

— Я надеюсь на это, — сказал Илич.

«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».