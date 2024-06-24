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Сегодня, 12:00

Илич: «Мне нужны квалифицированные футболисты. В следующем сезоне хочу видеть конкурентоспособную команду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об усилении команды.

— Команда проведет сборы в Сербии. Руководство с вами советовалось при выборе места?

— Сейчас невозможно всем поехать в Австрию, Германию или Словению. Выбора особо и не было. Сербия хорошо подходит для проведения сборов. Кроме того, всем известно, какие отношения у сербов и русских. Златибор — хорошее место: прекрасные поля, а также много хороших команд, которые проводят там сборы.

— Вы уже понимаете, кто точно поедет на сборы?

— Пока нет, нам еще нужно усилиться качественными футболистами. Мы еще никого не подписали (Интервью состоялось до перехода Магкеева и Медведева в «Пари НН». — Прим. «СЭ»), но, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я хочу иметь полную команду, которая поедет на сборы.

— Вы говорили, что команде нужно усиление и увеличение бюджета. Генеральный директор сообщил, что это произойдет.

— Я бы не хотел говорить о бюджете. Это не моя работа. Могу лишь сказать, что мне нужны квалифицированные футболисты, потому что я хочу в следующем году видеть конкурентоспособную команду.

20 июня «Пари НН» объявил о назначении Александра Удальцова на пост спортивного директора клуба.

В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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