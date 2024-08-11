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Сегодня, 20:39

Илич — о возможном уходе из «Пари НН»: «В футболе ты всегда находишься под давлением»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о своем возможном уходе из клуба.

«В футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом до конца этого сезона. Я сейчас работаю и не знаю, что случится в ближайшие несколько недель. Для меня важен сегодняшний и завтрашний день. Сейчас у нас будет период важных матчей, и я верю, что мои игроки покажут все, на что они способны. Не думаю ни о каком давлении, потому что это часть моей работы», — приводит слова Илича Sport24.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» в РПЛ проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) и победил махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0), в FONBET Кубке России команда уступила «Ахмату» (1:4).

Источник: Sport24
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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