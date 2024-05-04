Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о своих вредных привычках.

— Как бы вы могли себя представить российским болельщикам?

— Думаю, рановато для этого. Но я могу сказать, что я очень простой человек. Общительный, люблю шутить. Строгим бываю только на поле. Но всегда вежлив и дружелюбен. Я требовательный, но только потому, что от каждого жду профессионального отношения к делу.

— Есть видео, где на одной из встреч с друзьями вы поете песню и курите — эта привычка еще со времен вашей профессиональной карьеры?

— Буду честен — когда играл, иногда мог покурить. Это конечно, не очень хорошо. На видео, о котором вы говорите, кто-то заснял меня и выложил, как я исполняю песню про «Партизан». Курение, конечно, плохо для спортсмена. Но, увы, такое было. Врать не буду.

— Как отреагируете, если игрок вашей команды будет курить?

— Я не могу кому-то что-то запрещать или разрешать. Но я могу точно посоветовать этого не делать. Нужно быть профессионалом. Важно отношение игроков к тренировкам и играм. Но я не лезу в личную жизнь футболистов за пределами поля.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды Илич сменил Сергея Юрана.