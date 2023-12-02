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РПЛ

Сегодня, 22:30

Юран: «Пари НН» — самая комфортная команда в моей карьере»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил игру команды в первой половине сезона после победы над «Уралом» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

— Как оцениваете игру «Пари НН» в этой части сезона?

— Цели однозначно — только вперед, мы будем смотреть только вперед. Турнирная таблица нашу работу оценивает. Мы на девятом месте. Если брать в лиге по бюджету, мы вторая команда снизу. Я благодарен губернатору и руководству клуба, что все стараются улучшить ситуацию. Я обещал губернатору, что мы будем газовать, будем стараться, а там — как Бог даст. Делается все. Мне здесь очень комфортно работать. У меня есть с чем сравнивать. В мою работу вообще не лезут, при этом я понимаю, что именно я буду отвечать за результат. Честно, тут очень комфортно. Когда каждый занимается своим делом, есть результат, даже с таким бюджетом. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Мы со своей стороны будем по-максимуму это делать. «Пари НН» — самая комфортная команда в моей карьере. Прекрасный город, прекрасный клуб, сконцентрирован только на результате.

После 17 туров «Пари НН» (24 очка) занимает девятое место в РПЛ.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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