Юран — о поражении от «Динамо»: «Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра дается, и забиваем»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал матч с «Динамо» (1:3) в 23 туре РПЛ.

— Понравился матч и то, как действовала моя команда. То, о чем договаривались, было выполнено на поле, если убрать последние 10 минут. Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра дается, и забиваем. Но недоконцентрация в конце нас подвела. С такими командами концентрация должна быть 95 минут, да и после, уже в раздевалке. На ничью точно наиграли, а в итоге проиграли. Поблагодарил ребят, желание и самоотдача были. Хорошо разобрали «Динамо», по-моему, им было тяжело.

Третий мяч — детская ошибка. Когда нападающий из штрафной выбегает к угловому, а мы навязываем ему борьбу на гране фола. Нельзя так. Обидно в таких играх не набирать очки. Сейчас будет домашний матч, готовимся. Хочется всегда большего. Я недоволен, — сказал Юран.

— Почему сейчас нет таких игроков, как вы? Ни в вашей команде, ни в Динамо.

— Сложно сказать. Поколение сейчас другое. Наверно, мы были более голодные. В Советском Союзе воспитанием было более жесткое, что в школах, что в командах мастеров. Наверно, надо смотреть на это системно. Мое мнение, у нас на первом плане были футбол и победа, а уже на втором финансовая составляющая. Может, здесь подкорректировать. У нас всегда была поговорка: «Ты себя отдай футбола, а он тебя наградит». А сейчас — футбол, ты меня награди, а я, может быть, отдам тебе себя.