Юран: «Врачи сказали еще отдыхать, но я рвался к команде»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в восьмом туре РПЛ.

— В первом тайме не все получалось, что готовили. Хотя я был на удаленке. Мне очень странно, что не Шунин получил лучшего игрока, заслуживал на миллиард процентов. Но против Федора ничего не имею. Во втором тайме играли поувереннее, агрессивнее. В целом справились. Но всегда хочется большего. Парни молодцы. То пенальти, потом отменяют — хорошо, что ребята не поникли. Мы наиграли на победу. Остальные моменты затрагивать не будем. Можно сказать, что дорогого стоит увезти ничью из гостей в «Динамо», но это неправильно.

— Как вы себя чувствуете?

— Рекомендация врачей была еще отдыхать. Но мое желание было быстрей к команде. Когда главный тренер рядом, игроки более уверенные. Спасибо тренерскому штабу, что подстраховали, пока меня не было. Под конец матча почувствовал, что есть еще боли. Поэтому выпил таблетку.

«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. «Пари НН» с 11 баллами вышел на восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября. На день позже «Пари НН» на своем поле примет «Оренбург».