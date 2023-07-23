Юран о ВАР матча «Пари НН» с «Зенитом»: «С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал эпизод с удалением защитника Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) за фол на полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

Игру судил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, а ВАР (видеоарбитром) работал Павел Кукуян.

«С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал, даже технически невозможно было поговорить.

Но возникает другой вопрос. В первом тайме был эпизод, когда вблизи штрафной соперника Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову. Очевидно же, что это нарушение правил. Но Иванов в поле этот фол не увидел. А ВАР почему-то не вмешался. Как этот эпизод пропустил Кукуян?

То есть тут ничего — даже опасного штрафного не назначили. Открытая стопа… По трактовкам — пограничная красная.

А потом удалили Александрова после вмешательства ВАР… Не знаю. Мне кажется, не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах. А то возникают мысли о каких-то двойных стандартах. Просто проведите аналогии. В одном эпизоде ВАР вмешивается и мы остаемся в меньшинстве, а в другом — молчит…», — сказал Юран.

«Пари НН» обратится в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова в матче с «Зенитом»