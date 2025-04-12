Гончаренко: «Пари НН» с ненавистью желают зла!»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко удивлен тому, что большое количество людей с ненавистью желают зла команде.

Белорусский специалист возглавляет нижегородцев с октября 2024 года.

— Нигде столько грязи по отношению к клубу не слышал. Можно выигрывать, можно проигрывать, но столько ненависти...Столько вбросов. Удивляет! Очень много людей, которые находятся здесь недалеко, возле команды, желают зла. Мы должны думать, что такой несплоченности и ненависти нет нигде. Все здесь сидящие должны понять, что команде просто желают зла! Этого зла желают с ненавистью. Вот эти ваши выбросы по поводу того, что кто-то кем-то недоволен, кому-то что-то диктует. Поймите, что мы каждый день общаемся со спортивным и генеральным директором по поводу того, что происходит, но у нас нет никакой ненависти внутри. Когда команда катится вниз, здесь пытаются не помочь остановить падение, а ускорить. Управление футбольным клубом — это бесконечный процесс кризисного управления. Не бывает такого, что все идеально — каждый день как на вулкане. И нам важна поддержка! Но многие, к сожалению, думают по-другому.

В субботу, 12 апреля, «Пари НН» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в 24-м туре РПЛ. Нижегородцы набрали 20 очков и располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.