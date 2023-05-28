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РПЛ

Сегодня, 16:31

Юран — о матче со «Спартаком»: «Ничья в Москве дорогого стоит. Соперник был мотивирован»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ.

— В целом то, о чем мы договаривались, получилось. Просматривали — за счет чего можем обыграть, не проиграть. Доволен игроками, все придерживались установки. В первом тайме старались контролировать мяч, создавать напряжение у ворот соперника, хоть и нечасто. Во втором тайме психология сказалась. Говорил ребятам, что нужно убрать из головы, что играем со «Спартаком» в Москве. После перерыва в меньшей степени сохраняли мяч. «Спартаку» нужны были очки — они заиграли агрессивнее. Я могу простить и понять ошибки, но не прощу безволие. Парни сегодня молодцы. Нужно было 1,5 месяца физически подтянуть команду, поймать и понять состав. Сегодня уже лучше. Главное — есть характер, желание, самоотдача. В плане игры, если сравнить бюджеты и укомплектованность, мы уступаем. Так что ничья в Москве дорогого стоит. Плюс соперник был мотивирован, — сказал Юран.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 27 очков.

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