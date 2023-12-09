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Сегодня, 22:24

Главный тренер «Пари НН» Юран: «Половина команды заболела. Боялся, что самому придется играть»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как команда готовилась к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Готовились мы на велотренажерах неделю. Потому что в Нижнем Новгороде -15, -17, -20 вчера. Возможности не было потренироваться. Один раз в среду я вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Стаматов сразу после «Урала» заболел и Живоглядов с температурой. Нигматуллина потеряли, Мухина — с температурой. Половина команды тоже с больным горлом, но хорошо работали медики. Боялся, что самому придется играть, тур же нужно провести. Сказал тренерскому штабу готовиться, мало ли что впереди, тур бы доиграли!» — сказал Юран.

Также он подвел итоги первой части чемпионата России сезона-2023/24 для команды.

«Доволен первой частью чемпионата, но недоволен концовкой, что зима так наступила. Наверное, тур можно было перенести на зиму. Если Краснодарский край и «Зенит» под крышей позволяет погода тренироваться. Я уже говорил функционерам: давайте уважать футболистам. Многие говорили, что в Москве решат судьи по температуре. В Грозном и Краснодаре нормально, но нам то что неделю делать, как тренироваться? Нам не рассказывали, как в такой ситуации выходить. Играл в Германии, было -2,-3, снег — все подняли вопрос, что это травмоопасно для футболистов, риск получить травму и перенесли. В прошлом играл, в декабре нужно было доигрывать, но там была Лига чемпионов. А сейчас что, безвыходная ситуация? Одни готовятся, а другие велосипед крутят. Доволен результатом, но девятое место, хочется еще больше. Парни молодцы, я их поблагодарил. Теперь их время. В чемпионате мое время, а когда отдых — их время. Пусть отдыхают с семьей, с близкими, празднуют Новый год», — добавил тренер.

9 декабря «Пари НН» уступил сине-бело-голубым со счетом 0:1. Команда из Нижнего Новгорода располагается на 9-й строчке в турнирной таблице с 24 очками. Следующий матч в РПЛ нижегородцы сыграют в марте с «Факелом».

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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