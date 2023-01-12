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Сегодня, 21:56

Наставник «Радничков» из Белграда Чернышов: «Условия в клубе можно сравнить с клубами первой лиги»

Андрей Чернышов сравнил «Раднички» с российскими клубами
Руслан Минаев
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Главный тренер «Радничков» из Белграда Андрей Чернышов сравнил команду с российскими клубами.

«Условия в «Радничках» можно сравнить, наверное, с клубами российской Первой лиги. С РПЛ сравнивать было бы, пожалуй, некорректно. У клуба есть стадион на 5 тыс. зрителей, есть и запасное поле — оно натуральное, есть еще искусственное, и несколько маленьких полей, на которых занимаются дети в футбольной школе клуба. Для Сербии это достаточно хороший уровень, вполне нормальные условия», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Последним клубом Чернышева был индийский «Мохаммедан». В клубе он провел два сезона. «Раднички» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-uroven-infrastruktury-radnichkov-mozhno-sravnit-s-klubami-rossijskoj-pervoj-ligi/
Андрей Чернышов
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