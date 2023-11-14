Артига: «Абаскаль уже не повторит судьбу Эмери в России»

Главный тренер «Родины» Франк Артига ответил на вопрос, может ли Гильермо Абаскаль повторить судьбу Унаи Эмери в «Спартаке».

«Это уже не повторится, потому что, если я не ошибаюсь, Эмери здесь пробыл пару месяцев. Для Абаскаля это второй полноценный сезон, он уже сделал многое в «Спартаке». Помню, когда я приехал, все говорили об Абаскале только в положительном ключе. Но мы знаем, что результаты, особенно в таком клубе, как «Спартак», очень важны. Поэтому Абаскаль, я — кто бы ни был — мы зависим от результатов», — приводит Metaratings.ru слова специалиста.

После первого круга «Спартак» с 24 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.