Премьер-лига (РПЛ).
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 13:31

Главный тренер «Ростова» Альба — об уходе Арутюнянца: «Для меня это было неожиданно»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Джонатан Альба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал уход Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

— Как вы отреагировали на уход Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова»?

— Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно. Тем не менее он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды.

— Насколько сильно Арташес Арутюнянц вовлечен в спортивную жизнь команды?

— Максимально. Мы постоянно говорили о команде, я мог позвонить ему в любое время дня и ночи, чтобы посоветоваться, как решить ту или иную проблему, или просто услышать его мнение. Бывало сидели по несколько часов и обсуждали планы на игру, возможную тактику... Арташес очень хорошо понимает футбол, менталитет российских игроков.

— Вы уже общались с ним после объявления новости об уходе?

— Нет, он пока не на связи. Я думаю, что мы обязательно пообщаемся через какое-то время и все обсудим.

— Что вы сказали игрокам?

— Сказал, что нужно отключиться от новостного шума и сконцентрироваться на важнейшей игре против «Спартака». Самое важное сейчас — это набирать очки.

51-летний Арутюнянц покинул свой пост 15 октября.

Ранее сообщалось, что решение Арутюнянца об отставке было обусловлено личными причинами. Он занимал пост президента клуба с июня 2017 года.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.

11

  • Топотун

    Испанцы от итальянцев недалеко ушли, тоже южане !

    16.10.2025

  • RSMsouth

    У нас Бердыев то уходил, то в Спартак , то не уходил , далее Валера ушел, но вернулся , что бы уйти в Динамо , теперь этот - то уже ушёл, потом не совсем, теперь вроде совсем , но не полностью . А Дон течёт, раки варим, весной селёдка пойдёт , а Спартак 18-го без тренера оставим . Всё как обычно у нас

    16.10.2025

  • dinela

    В Эривань поехал,Пюник до уровня Реала поднимать!

    16.10.2025

  • Пьер Литтбарски

    Ну вот, а Альба может сесть за руль тонированной шестерки, скребущей брюхом по асфальту, включить ганста рэпчик погромче и гонять по Нахичевани. Чистый хач!

    16.10.2025

  • Топотун

    Грят в Ростове на ЧМ-2018 местные хачики выдавали себя за итальянцев.

    16.10.2025

  • Пьер Литтбарски

    Альба по Нахичевани как местный житель ходит, армяне его за своего принимают!

    16.10.2025

  • Fanatico

    только ц.рынок и нахичевань

    16.10.2025

  • Морская свинка_1979

    По логике вещей, Альба должен сменить Карпина в Сборной.

    16.10.2025

  • Топотун

    Весь Ростов знал...

    16.10.2025

  • Михаил 888

    Да об этом уже пол года все говорили-"Для меня это было неожиданостью".Ой не договаривает Альба

    16.10.2025

  • blue-white!

    Интересно, может уход Арутюнянца тоже связан с выходом Соболева?!

    16.10.2025

    Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Ростов
    Арташес Арутюнянц
    Джонатан Альба
