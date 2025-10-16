Главный тренер «Ростова» Альба — об уходе Арутюнянца: «Для меня это было неожиданно»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал уход Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

— Как вы отреагировали на уход Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова»?

— Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно. Тем не менее он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды.

— Насколько сильно Арташес Арутюнянц вовлечен в спортивную жизнь команды?

— Максимально. Мы постоянно говорили о команде, я мог позвонить ему в любое время дня и ночи, чтобы посоветоваться, как решить ту или иную проблему, или просто услышать его мнение. Бывало сидели по несколько часов и обсуждали планы на игру, возможную тактику... Арташес очень хорошо понимает футбол, менталитет российских игроков.

— Вы уже общались с ним после объявления новости об уходе?

— Нет, он пока не на связи. Я думаю, что мы обязательно пообщаемся через какое-то время и все обсудим.

— Что вы сказали игрокам?

— Сказал, что нужно отключиться от новостного шума и сконцентрироваться на важнейшей игре против «Спартака». Самое важное сейчас — это набирать очки.

51-летний Арутюнянц покинул свой пост 15 октября.

Ранее сообщалось, что решение Арутюнянца об отставке было обусловлено личными причинами. Он занимал пост президента клуба с июня 2017 года.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.