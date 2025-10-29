Альба высказался о серии «Ростова» из восьми матчей без поражений в РПЛ

29 октября, 19:03
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о серии команды из восьми матчей без поражений в РПЛ.
«В чем нужно «Ростову» прибавить? Тут нужно продолжать дальше также, — цитирует «РБ Спорт» Альбу. — Мы говорили много раз, что играли хорошо, но был плохой результат. Сейчас провели хорошую серию и получили неплохой результат. Команда должна продолжать. «Ростов» готов играть на равных с любым соперником? Ну, конечно, так мы и готовимся. Один матч может выиграть любая команда. Поэтому мы изучаем каждого следующего соперника».
Беспроигрышная серия команды началась в 6-м туре чемпионата России — «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3).
«Ростов» с 15 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
zg
Да!Но что поделать!
30.10.2025
m_16
И их разбирают, что характерно.
30.10.2025
zg
А вот Деян никого не разбирает!Под лозунгом-"пусть они разбирают нас"!:laughing:
29.10.2025