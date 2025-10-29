Видео
29 октября, 19:03

Альба высказался о серии «Ростова» из восьми матчей без поражений в РПЛ

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о серии команды из восьми матчей без поражений в РПЛ.

«В чем нужно «Ростову» прибавить? Тут нужно продолжать дальше также, — цитирует «РБ Спорт» Альбу. — Мы говорили много раз, что играли хорошо, но был плохой результат. Сейчас провели хорошую серию и получили неплохой результат. Команда должна продолжать. «Ростов» готов играть на равных с любым соперником? Ну, конечно, так мы и готовимся. Один матч может выиграть любая команда. Поэтому мы изучаем каждого следующего соперника».

Беспроигрышная серия команды началась в 6-м туре чемпионата России — «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3).

«Ростов» с 15 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
3

  • zg

    Да!Но что поделать!

    30.10.2025

  • m_16

    И их разбирают, что характерно.

    30.10.2025

  • zg

    А вот Деян никого не разбирает!Под лозунгом-"пусть они разбирают нас"!:laughing:

    29.10.2025

