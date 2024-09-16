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Сегодня, 19:40

Карпин — об отмененном пенальти в матче с «Краснодаром»: «Очень интересен ответ ЭСК»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что хочет услышать объяснение ЭСК РФС по поводу ситуации с отмененным пенальти в ворота «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ (0:2).

На 12-й минуте встречи судья Василий Казарцев назначил пенальти в пользу ростовчан, посчитав, что защитник «быков» Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако арбитр отменил свой первоначальный вердикт после проверки видеозаписи.

«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти?! Варианты: 1. Рука прижата к телу? 2. Мяч не попал в локоть? 3. Не было движения рукой? 4. Пункты 1,2,3 все было?! Очень интересен ответ ЭСК», — написал Карпин в своем Telegram-канале.

Василий Казарцев. «Краснодар» — «Ростов»: пенальти правильно отменен. Но Казарцев дал странное объяснение

После выездного поражения от черно-зеленых ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками.

Источник: https://t.me/vgkarpin8/30
Валерий Карпин
Футбол
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