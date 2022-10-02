Карпин — о поражении от «Зенита»: «Пропущенные голы связаны с нашими ошибками, а не с прессингом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции прокомментировал итог матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:3).

— Не новость, что Песьяков часто участвует в начале атак, может выходить далеко за штрафную. Показалось, что сегодня этого было даже больше, чем обычно, особенно в первом тайме. Если это так, с чем связано? И почему во втором тайме таких выходов стало меньше?

— Во втором тайме — смотря когда. Зачем ему выходить, если мяч и так у нас. А когда нас прессинговали, тогда он выходил, да. Таким был план на игру. И до замен мы реализовывали его. Да, были ошибки, не хватало мастерства, передачи не обрабатывали. Но до замен мне все нравилось.

— Что перестало нравиться после замен?

— Делайте выводы сами, подумайте.

— Почему вы решили использовать Песьякова при выходе из обороны?

— Почему нет? Стоять в штрафной и отбиваться? «Зенит» все равно забьет. А если мяч чаще будет у нас, то моментов, может, удалось бы избежать. Но пропущенные голы связаны с нашими ошибками, а не с прессингом.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками после 11 игр.