Главный тренер «Ростова» Карпин прокомментировал ситуацию с баном ФИФА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победного матча 1-го тура РПЛ с «Факелом» (2:1) прокомментировал ситуацию с баном ФИФА. Он также рассказал о задаче команды на сезон-2023/24.

— С позавчерашнего дня рассматривали два варианта составов — с новичками и без. На предсезонке, разумеется, был один вариант. Я даже не подозревал, что такое может произойти.

— Говорили ли вы с игроками на эту тему?

— Разговаривал со всей командой, объяснил, что происходит. Понятно, что все [новички] переживают, все хотят играть. Расстроены, что не смогли принять участие в матче. Если бы удалось заявить новичков? Многие из них попали бы в основу на матч с «Факелом».

Задача на сезон? Как можно скорее набрать очки, чтобы избежать вылета или стыков.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила «Ростову» регистрацию новичков из-за задолженности перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.