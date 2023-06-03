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Сегодня, 21:54

Карпин — об итогах сезона: «Есть первое место, остальные уже не так важны»

Мария Гусева
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что второе и третье места в РПЛ без еврокубков ничего не значат. Ростовский клуб занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

«Если бы моя команда попала в число медалистов, изменилось ли бы мое мнение? Нет. Считаю, что это просто строчка. А что она дает?» — цитирует «РБ Спорт» Карпина.

Также главный тренер ростовчан рассказал, какая мотивация была у команды.

«Оказаться, как можно выше, так как есть конкуренция, соревновательный момент. А так да, есть первое место и остальные уже не так важны. Да, вспомнят... ЦСКА в этом году занял второе место. Чемпион один сегодня», — добавил Карпин.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54.

Ростовчане не могут выиграть медали чемпионата России с 2016 года. В сезоне РПЛ-2015/16 «Ростов» завоевал серебряные медали. После этого команда занимала пятое место, шестое, три раза девятую строчку и один раз 11-ю.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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