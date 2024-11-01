Карпин о ничьей с «Динамо»: «1:1 — нормальный результат по сегодняшней игре»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча 14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

— Вы сегодня играли с командой, которая последнее время много забивает и много пропускает. С задачей не пропустить много справились, но почему не преуспели в созидании?

— Если вы следите за нами, то знаете, что у нас проблемы те же, только наоборот: много пропускаем и мало забиваем. Поэтому 1:1 — нормальный результат по сегодняшней игре. Удовлетворения нет, очки нужны, опять не выиграли. «Динамо» борется наверху, как минимум получили физическую нагрузку.

— Стакан наполовину полон?

— 50 на 50.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (14) поднялся на восьмую строчку. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.