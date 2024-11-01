Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:22

Карпин о ничьей с «Динамо»: «1:1 — нормальный результат по сегодняшней игре»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча 14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

— Вы сегодня играли с командой, которая последнее время много забивает и много пропускает. С задачей не пропустить много справились, но почему не преуспели в созидании?

— Если вы следите за нами, то знаете, что у нас проблемы те же, только наоборот: много пропускаем и мало забиваем. Поэтому 1:1 — нормальный результат по сегодняшней игре. Удовлетворения нет, очки нужны, опять не выиграли. «Динамо» борется наверху, как минимум получили физическую нагрузку.

— Стакан наполовину полон?

— 50 на 50.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (14) поднялся на восьмую строчку. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Лавров удивился поставкам турецких вооружений на Украину
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Ещенко объяснил, за счет чего «Спартак» может одержать победу над ЦСКА
Комличенко — о турнирном положении «Ростова»: «Справимся с задачей не вылететь из РПЛ»
Врач «Динамо» заявил, что Бителло будет восстанавливаться 4 недели от перелома ребра
ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
Вратарь «Динамо» Лунев: «Вы же смотрите европейский футбол. Там команды тоже ошибаются»
Лунев — о своей ошибке в матче с «Ростовом»: «Бывает. Рабочий момент»
Сегодня
Вчера
Неделя