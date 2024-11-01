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Сегодня, 21:26

Карпин — о серии «Ростова» без побед с 1 сентября: «Это связано и с кризисом, и с невезением»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, с чем связана 7-матчевая безвыигрышная серия команды в РПЛ.

— Это связано и с кризисом, и с невезением, что не выигрываем матчи. Для чего вам нужен ответ? Я же не буду делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде, только за матч с «Акроном».

Последний раз ростовчане побеждали в чемпионате России 1 сентября. Тогда команда Карпина на своем поле обыграла «Факел» со счетом 4:1.

После 14 туров «Ростов» с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов

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