Карпин о трансферах «Ростова»: «Явных кандидатов на усиление не вижу»

Сегодня, 14:21
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему клуб зимой не сделал ни одного трансфера.
— Вы не сделали трансферов. Будут ли на вход или на выход?
— Думаю, любой тренер скажет, что если топ-клубы мира усиливаются, то и «Ростов» хотел бы. Как и любой клуб. Но надо, чтобы желания совпадали с возможностями. Но таких явных кандидатов на усиление не вижу. Пока таких нет — не потому, что нет вообще, а потому что не можем их привезти.
— Вы смотрите только российский рынок или не только?
— Смотрим все рынки, но гандикап у нас есть важный — близость к нынешним событиям и закрытый аэропорт. «Краснодар» примерно в таких же условиях, но финансовые условия порой перебивают аэропорты.
— Насчет покупок понятно. А что насчет продаж «Ростова»: команда ярко проявила себя в первой части сезона.
— Важнее всех сохранить. Это была главная задача на зиму. Пока с ней справились, хотя, завтра может прийти сумасшедшее предложение, от которого невозможно отказаться. Запросы были, естественно. Вы сами лучше меня знаете. Руководству я сказал, что мы никого не продаем, если не будет сумасшедших предложений. Видимо, не было. Все тихо и спокойно, со мной трансферы на выход никто не обсуждал.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования