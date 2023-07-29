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29 июля, 22:49

Карпин недоволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен ничьей с «Зенитом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Я недоволен результатом. Нельзя брать только результат и счет на табло, надо еще на ход игры обращать внимание. По-моему, один удар в створ ворот у «Зенита» и гол. Мы сами отдали голевую на наши ворота, а не потому что «Зенит» что-то сделал. Как новички? Хорошо. Не думаю, что у них было прям много времени, чтоб всем проявить себя. В обороне мы очень хорошо играли. Вы вспомните опасные моменты у наших ворот. Только два удара и все, больше ничего. Сыграли в обороне хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко и&nbsp;Клаудиньо. Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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