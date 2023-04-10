Карпин о судействе в матче с «Оренбургом»: «Вы знаете такое правило, что в атаке можно подыграть себе рукой? Это как!?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом» (2:2) в 22-м туре РПЛ.

«Вторым таймом естественно доволен — что не бросили играть и забили два гола. Негатива больше не от команды, а от других людей. Не скажу, что «Оренбург» смотрелся лучше. (Обращаясь к корреспонденту по поводу первого гола «Оренбурга») Когда судья говорит, что он (Александр Эктов — Прим. «СЭ») рукой сыграл, но после этого сделал передачу: это как!? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи,» — сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч.Премьер».

«Ростов» с 45 очками оторвался от «Спартака» (42) в турнирной таблице РПЛ и занимает второе место. «Оренбург» с 33 очками закрепился на 8-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Зенит» 16 апреля. «Оренбург» дома сыграет с «Локомотивом» 16-го числа.