Карпин — о победе над «Динамо»: «Сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

— Сегодняшняя игра не напомнила предыдущий матч в Грозном, проходивший по похожему сценарию?

— Нет. Матч с «Динамо» и игра против «Ахмата» проходили по абсолютно разным сценариям.

— В первом тайме практически не получалось атаковать, зацепиться за мяч. В чем на ваш взгляд проблема?

— Ну, во-первых, технический брак. При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.

— «Динамо» сегодня нанесло большое количество ударов по воротам. «Ростов» играл на контратаках, но забил.

— А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник? Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.

— К концу года у футболистов накапливается усталость. Как вы оцениваете состояние своей команды?

— О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли шестнадцать матчей в чемпионате и четыре игры в кубке. В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва.