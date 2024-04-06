Карпин — о матче с «Сочи»: «Ростов» пропустил дурацкие голы»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Я бы назвал игру команды более чем удовлетворительной, а результат — нет. Пропущенные голы? Дурацкие голы пропустили. Не то, чтобы там были какие-то комбинации или еще что-то. «Ростов» кайфует от игры? Кайфовал ли, не знаю. Трудно судить. Играли хорошо, претензий вообще ни к кому никаких нет. Понятно, что в каждой игре можно найти какие-то огрехи и всегда делать что-то лучше. Но сегодня мне понравилась игра во всех фазах. Да, были ошибки и недоработки, но глобально, если всю игру брать, ни одной претензии», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.