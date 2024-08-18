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Карпин: «После игры с «Оренбургом» я испытываю и злость, и раздражение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в 5-м туре РПЛ. Команда уступала со счетом 0:2, но во втором тайме сумела отыграться.

«После игры с «Оренбургом» я испытываю и злость, и раздражение. Это касается не только первого тайма, но и всей игры. По разным причинам, но всей игры. По игре в первом тайме, который мы проиграли 0:2, у меня гораздо меньше вопросов, нежели во втором, который мы выиграли 3:0», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Тренер отметил, что после матча у него смешанные чувства и он удовлетворен только итоговым результатом игры с «Оренбургом».

Роналдо (№ 7) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Ростов» оформил чудо-камбэк, а вырученные деньги отправил в Курскую область. Победили на 90+4-й, проигрывая 0:2

«Ростов» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Карпина сыграет с «Локомотивом» 25 августа.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
0
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