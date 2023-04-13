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Сегодня, 18:15

Карпин — о встрече с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»

Ана Горшкова
Корреспондент
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

— Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

— Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.

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Валерий Карпин
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РПЛ
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