Карпин: «Ребята не ноют, не плачут. Переживают и потом играют»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Как перелеты отразились на игре? Можно ли на это сетовать?

— Сетовать можно. И иностранцы уехали, и аэропорт закрыт, и болельщики не ходят сами знаете почему. Но ребята не ноют, не плачут. Переживают и потом играют. Сетовать можно, но не вижу смысла. Ребята — мужики. Делают все, что в их силах для побед. Им — респект и благодарность от всех.

— Что с Байрамяном? У него рецидив?

— А почему у него рецидив?

— У него был пластырь на ноге.

— А у меня пластырь на шее сейчас.