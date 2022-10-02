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Сегодня, 19:14

Карпин: «Ребята не ноют, не плачут. Переживают и потом играют»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Как перелеты отразились на игре? Можно ли на это сетовать?

— Сетовать можно. И иностранцы уехали, и аэропорт закрыт, и болельщики не ходят сами знаете почему. Но ребята не ноют, не плачут. Переживают и потом играют. Сетовать можно, но не вижу смысла. Ребята — мужики. Делают все, что в их силах для побед. Им — респект и благодарность от всех.

— Что с Байрамяном? У него рецидив?

— А почему у него рецидив?

— У него был пластырь на ноге.

— А у меня пластырь на шее сейчас.

Валерий Карпин
ФК Зенит
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