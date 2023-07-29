Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Карпин назвал чудом снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал снятие с клуба запрета на регистрацию новичков перед матчем 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Чудо произошло. Я всегда подгонял, но толку-то. Я не знаю, что происходило, но надо поблагодарить РФС, насколько он включился. Знаю, что по полной программе включились президент «Ростова» и глава РПЛ. Случилось, и слава богу. Новички заявлены на сегодняшний матч? На сборах что-то немного наигрывали. Понятно, что две последних недели наигрывали другой состав. Ионов и Чернов у нас в Ростове были давно. В какой момент стало окончательно понятно, что смогу на них рассчитывать сегодня? Сегодня после обеда», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все семь футболистов были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Факел» — «Локомотив», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи 2-го тура

«Ростов» — «Зенит»: Эракович дебютировал за питерский клуб