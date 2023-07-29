Карпин назвал чудом снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал снятие с клуба запрета на регистрацию новичков перед матчем 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Чудо произошло. Я всегда подгонял, но толку-то. Я не знаю, что происходило, но надо поблагодарить РФС, насколько он включился. Знаю, что по полной программе включились президент «Ростова» и глава РПЛ. Случилось, и слава богу. Новички заявлены на сегодняшний матч? На сборах что-то немного наигрывали. Понятно, что две последних недели наигрывали другой состав. Ионов и Чернов у нас в Ростове были давно. В какой момент стало окончательно понятно, что смогу на них рассчитывать сегодня? Сегодня после обеда», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все семь футболистов были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.