Карпин на вопрос про борьбу за чемпионство: «Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Мне о «Ростове» надо думать.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) резко ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство.

— У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит» не станет чемпионом?

— Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать.

— «Зенит» сыграл почти со всеми топ-командами, но в РПЛ все еще без поражений. Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? И можно ли?

— «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками после 11 игр.