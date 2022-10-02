Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:55

Карпин на вопрос про борьбу за чемпионство: «Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Мне о «Ростове» надо думать.

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) резко ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство.

— У «Зенита» отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит» не станет чемпионом?

— Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать.

— «Зенит» сыграл почти со всеми топ-командами, но в РПЛ все еще без поражений. Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? И можно ли?

— «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками после 11 игр.

Валерий Карпин
ФК Зенит
ФК Ростов
1
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Йоканович — о поражении от «Ахмата»: «Мы проснулись слишком поздно»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ
Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»
Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»
Джикия — о победе над «Нижним Новгородом»: «Знали, что найдем свои моменты»
Форвард «НН» Милсон: «Промес для меня пример»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Зенит» выиграл 15 домашних матчей подряд

Комличенко забил «Зениту» в четвертом матче подряд