Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче с «Уралом» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

«С точки зрения того, что команда зарабатывает пенальти, меня это радует. Все эти разговоры, что «Ростов» пробил столько-то пенальти… Ну давайте скажите мне, какого из этих 10 пенальти не было. ВАР все просматривает, ВАР, слава богу, присутствовал на этом матче, потому что судья не видел ничего сегодня. Абсолютно ничего. И этот пенальти ВАР увидел. Потом опять, в другом эпизоде, ВАР звал главного судью, здесь он уже принял на себя решение, что это типо не пенальти. Но здесь дело даже не в этом.

То есть мы много пробили пенальти, а сколько еще не пробили… Я бы так сказал. Вообще больше раздражает даже не это, а трактовка судьями правил. Не знаю, либо им так говорят трактовать правила, либо они сами так это делают. Но трактовки правил сводят сума всех. Меня вот просто сводят сума сегодня. Миронов катиться — это карточка, когда Щетинина сбивают — это не карточка и говорят, что игрок «Урал» катился по земле, а Щетинин летел по воздуху. Трактовки сводят сума всех, из-за этого все заводятся, потому что никто не понимает», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков.