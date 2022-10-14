Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:27

Карпин — о судействе в матче с «Уралом»: «Судья ничего не видел сегодня. Абсолютно ничего»

Карпин недоволен судейством в матче с «Уралом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче с «Уралом» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

 
На&nbsp;10-й минуте матча &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo; (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не&nbsp;назначил 11-метровый удар в&nbsp;ворота гостей. «Ростов» — «Урал»: в ворота гостей не назначен пенальти. Карпин с этим согласен?

«С точки зрения того, что команда зарабатывает пенальти, меня это радует. Все эти разговоры, что «Ростов» пробил столько-то пенальти… Ну давайте скажите мне, какого из этих 10 пенальти не было. ВАР все просматривает, ВАР, слава богу, присутствовал на этом матче, потому что судья не видел ничего сегодня. Абсолютно ничего. И этот пенальти ВАР увидел. Потом опять, в другом эпизоде, ВАР звал главного судью, здесь он уже принял на себя решение, что это типо не пенальти. Но здесь дело даже не в этом.

То есть мы много пробили пенальти, а сколько еще не пробили… Я бы так сказал. Вообще больше раздражает даже не это, а трактовка судьями правил. Не знаю, либо им так говорят трактовать правила, либо они сами так это делают. Но трактовки правил сводят сума всех. Меня вот просто сводят сума сегодня. Миронов катиться — это карточка, когда Щетинина сбивают — это не карточка и говорят, что игрок «Урал» катился по земле, а Щетинин летел по воздуху. Трактовки сводят сума всех, из-за этого все заводятся, потому что никто не понимает», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
19
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Пименов считает, что главный тренер «Динамо» Йоканович не доработает до зимы
«Ростов» — «Урал»: видеообзор матча РПЛ
«Ростов» — «Урал»: Турбин ошибочно не удалил ростовчанина Миронова
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Гончаренко: «Игра была очень агрессивная. Наверное, на игре «Ростова» сказалось отсутствие Байрамяна и Полоза»
Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком»: «Я дома»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ростов» — «Урал»: Турбин ошибочно не удалил ростовчанина Миронова

«Ростов» — «Урал»: видеообзор матча РПЛ