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Сегодня, 11:48

Стукалов: «Впервые слышу, что нахожусь в шорт-листе «Нижнего Новгорода»

Стукалов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Нижний Новгород»
Руслан Минаев

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Нижний Новгород» в случае ухода Михаила Галактионова.

«Я впервые слышу, что я в шорт-листе «Нижнего Новгорода». Со мной никто не связывался и не общался. Хотел бы поработать там? Я сейчас сосредоточен на «Роторе», у нас сегодня игра. В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает кто входит в этот список», — цитирует Стукалова Metaratings.ru.

Сообщалось, что Галактионов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».

Ранее Стукалов возглавлял «Уфу», по итогам сезона-2021/22 клуб вылетел из РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/stukalov-vpervye-slyshu-chto-ya-v-short-liste-pari-nn-so-mnoy-nikto-ne-svyazyvalsya-1384744/
ФК Нижний Новгород
Алексей Стукалов
Михаил Галактионов
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