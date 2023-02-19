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Главный тренер «Рубина» объяснил, почему Дзагоев не сыграл в товарищеском матче с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с ЦСКА (2:0).

— Тяжелый матч против отличного соперника. Думаю, что мы были больше настроены на достижение результата, потому что не делим матч на товарищеские и не товарищеские. В каждом матче пытаемся проявить свой максимум. Но если бы эта игра была не товарищеская, мы бы играли в меньшинстве долгое время, и счет мог быть другой. Это единственный негативный оттенок. А так в целом ребята сыграли хорошо, самоотверженно. Во втором тайме наша молодежь сделала все, что могла, чтобы удержать счет.

— «Рубин» забивает со стандартов. Как оцените этот компонент игры? Делается ставка?

— Пенальти уж надо забивать, а штрафной как получится. Еще даже и не пытались отрабатывать. Некогда.

— Как себя чувствует Алан Дзагоев? Почему он не вышел?

— У нас был плотный матч с большим количеством единоборств с «Ахматом», небольшое перенапряжение в мышцах, поэтому решили сделать паузу.

— Какой главный вывод по итогам этой игры?

— Дисциплинированная игра с выполнением принципов командной игры, которые мы проповедуем, может позволить обыграть любого соперника.

— Сегодня было ощущение, что играли две команды РПЛ.

— Не надо нас слишком хвалить. Уровень индивидуального мастерства был намного выше у команд соперников. Еще раз хочу повторить, что мы просто более целенаправленно работаем над тем, чтобы в каждом матче добиваться результата.

— По крайней мере, в борьбе вы точно не уступали.

— Хорошо, если вам так показалось.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/yuriy-utkulbaev-distsiplinirovannoy-igroy-mozhno-obygrat-lyubogo-sopernika
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Уткульбаев
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