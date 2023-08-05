Главный тренер «Рубина» Рахимов хуже всех провел 300-й матч в чемпионате России

Сегодня, 20:53
Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова матч 3-го тура против «Спартака» (1:4) стал 300-м в высшем российском дивизионе.
58-летний специалист восьмым добрался до этой отметки и вторым после Сергея Павлова уступил в юбилейной встрече. Победы на 300-й матч игроки преподнесли Валерию Газзаеву, Курбану Бердыеву и Леониду Слуцкому, ничьи — Юрию Семину, Олегу Романцеву и Гаджи Гаджиеву.
Как тренеры проводили 300-е матчи в чемпионатах России
|
Тренер
|
Всего матчей
|
300-й матч
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Юрий Семин
|
622
|
18.08.2001
|
Локомотив
|
Алания (г)
|
1:1
|
Олег Романцев
|
333
|
21.09.2002
|
Спартак
|
Ростсельмаш (г)
|
1:1
|
Валерий Газзаев
|
485
|
28.09.2002
|
ЦСКА
|
Сокол (д)
|
3:0
|
Сергей Павлов
|
311
|
25.08.2007
|
Луч-Энергия
|
Томь (г)
|
1:3
|
Александр Тарханов
|
429
|
01.09.2007
|
Крылья Советов
|
Луч-Энергия (г)
|
0:0
|
Курбан Бердыев
|
442
|
17.11.2012
|
Рубин
|
Алания (г)
|
2:0
|
Гаджи Гаджиев
|
383
|
11.05.2015
|
Амкар
|
Краснодар (г)
|
1:1
|
Леонид Слуцкий
|
416
|
24.07.2015
|
ЦСКА
|
Крылья Советов (г)
|
2:0
|
Рашид Рахимов
|
300
|
05.08.2023
|
Рубин
|
Спартак (д)
|
1:4