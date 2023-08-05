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Сегодня, 20:53

Главный тренер «Рубина» Рахимов хуже всех провел 300-й матч в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова матч 3-го тура против «Спартака» (1:4) стал 300-м в высшем российском дивизионе.

58-летний специалист восьмым добрался до этой отметки и вторым после Сергея Павлова уступил в юбилейной встрече. Победы на 300-й матч игроки преподнесли Валерию Газзаеву, Курбану Бердыеву и Леониду Слуцкому, ничьи — Юрию Семину, Олегу Романцеву и Гаджи Гаджиеву.

Как тренеры проводили 300-е матчи в чемпионатах России

Тренер

Всего матчей

300-й матч

Дата

Команда

Соперник

Счет

Юрий Семин

622

18.08.2001

Локомотив

Алания (г)

1:1

Олег Романцев

333

21.09.2002

Спартак

Ростсельмаш (г)

1:1

Валерий Газзаев

485

28.09.2002

ЦСКА

Сокол (д)

3:0

Сергей Павлов

311

25.08.2007

Луч-Энергия

Томь (г)

1:3

Александр Тарханов

429

01.09.2007

Крылья Советов

Луч-Энергия (г)

0:0

Курбан Бердыев

442

17.11.2012

Рубин

Алания (г)

2:0

Гаджи Гаджиев

383

11.05.2015

Амкар

Краснодар (г)

1:1

Леонид Слуцкий

416

24.07.2015

ЦСКА

Крылья Советов (г)

2:0

Рашид Рахимов

300

05.08.2023

Рубин

Спартак (д)

1:4
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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