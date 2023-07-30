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Сегодня, 17:31

Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал пропущенный гол в матче с «Оренбургом»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о пропущенном голе в концовке матча второго тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

Казанская команда пропустила мяч на 81-й минуте матча. Его автором стал защитник «Оренбурга» Матиас Перес.

— Оцените пропущенный гол.

— Я еще не видел этот момент. Надо посмотреть. Думаю, надо смотреть, откуда пришел этот стандарт. Мы в концовке стали пропускать передачи за спину.

— Показалось, что у «Рубина» проблемы с игроком, который может отдать последний пас.

— Проблема, когда у тебя нет креатива в завершении, всегда есть. Но вышел Иванов, который умеет отдать мяч. Нам действительно надо усиливать эту зону. В игре с «Локо» нам удавалось доставлять мячи, но матч на матч не приходится.

В третьем туре РПЛ «Рубин» дома сыграет со «Спартаком» 5 августа, начало встречи — 17.30 мск.

«Оренбург» в следующем матче чемпионата России примет «Урал», матч пройдет также 5 августа в 17.30 по московскому времени.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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