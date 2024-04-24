Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:05

Рахимов — о возможном продлении контракта с «Рубином»: «Меня это вообще не тревожит»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с казанской командой.

—  Ваш контракт истекает летом этого года. Надеетесь ли вы, что после сегодняшнего успеха вам предложат его продлить?

—  Я никого не тороплю, ничего не требую. Меня это вообще не тревожит. Почему меня должно тревожить? Если что-то не так, значит надо будет строить где-то в другом месте. Так складывается футбольная жизнь. Пока мы об этом не говорили, не думали, но надо выполнять ту работу, которая есть. Нужно ее выполнять каждый день. Я не потеряюсь, не переживайте! Дорогу знаю.

24 апреля «Рубин» одержал победу над лидером чемпионата «Зенитом» в рамках перенесенного матча 21-го тура РПЛ (2:0). На данный момент клуб из Казани с 36 очками располагается на 8-м месте в чемпионате России.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» определили обладателя Кубка Гагарина-2024
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Рахимов отказался называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом»

Рахимов: «Рубин» играл не для «Краснодара» и не ждет никаких благодарственных сообщений»