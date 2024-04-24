Рахимов — о возможном продлении контракта с «Рубином»: «Меня это вообще не тревожит»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с казанской командой.

— Ваш контракт истекает летом этого года. Надеетесь ли вы, что после сегодняшнего успеха вам предложат его продлить?

— Я никого не тороплю, ничего не требую. Меня это вообще не тревожит. Почему меня должно тревожить? Если что-то не так, значит надо будет строить где-то в другом месте. Так складывается футбольная жизнь. Пока мы об этом не говорили, не думали, но надо выполнять ту работу, которая есть. Нужно ее выполнять каждый день. Я не потеряюсь, не переживайте! Дорогу знаю.

24 апреля «Рубин» одержал победу над лидером чемпионата «Зенитом» в рамках перенесенного матча 21-го тура РПЛ (2:0). На данный момент клуб из Казани с 36 очками располагается на 8-м месте в чемпионате России.