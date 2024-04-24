Рахимов отказался называть чудом победу «Рубина» над «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Пишут, что «Рубин» совершил чудо. Чудо ли это — победа над «Зенитом»?

— Чудес не бывает! Я считаю, что так говорить нельзя, но это не чудо, по-моему мнению. Если мы берем игру, команда играла очень организованно и дисциплинировался. Мы выполнили план, который у нас был, процентов на 80 процентов. Были эпизоды, когда мы не контролировали игру «Зенита», но здесь важна была командная игра и взаимодействия, которые были у нас на очень хорошем уровне.

— Владение мячом было на 30 процентов...

— Нам оно не нужно было сегодня.

— А можно ли с «Зенитом» в Санкт-Петербурге играть по-другому?

— Можно. А потом получить можно три!

— Руслан Безруков второй раз в сезоне вышел в атаку. С чем это связано и каково его состояние?

— Нормально, он трезвый. Все нормально, он не пьет. Мы его поставили выше потому что понимали, что нам придется больше играть в обороне. Объем работы, который дает Руслан, большой. Нам важно было, чтобы в этой позиции два молодых парня выполнили этот объем беговой работы. Они в большинстве своем справлялись со многими моментами. Выбор Безрукова был связан с тем, что мы понималм, что нам больше придется играть в обороне, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.