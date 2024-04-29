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Сегодня, 19:12

Рахимов — о шутке Безрукова: «Парень сказал на победных эмоциях»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на критику в адрес полузащитника команды Руслана Безрукова после его шутки о победе над «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

По окончании игры футболист в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице в РПЛ.

«Слушайте, парень сказал на победных эмоциях. Кому-то это может не понравиться, потому что есть проигравшая сторона. В его словах не было ни злости, ни злого умысла, ни желания кого-то обидеть», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

25 апреля в РФС заявили, что комитет по этике оценит шутку Безрукова, сказанную после победы над «Зенитом».

Источник: ФК «Рубин»
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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