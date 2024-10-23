Рахимов — о слухах про свою отставку из «Рубина»: «Знаю об этих разговорах. Меня не удивляет»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на слухи про свое увольнение из казанской команды.

В среду, 23 октября, казанская команда обыграла «Акрон» (1:0) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышла в плей-офф турнира.

«Знаю я об этих разговорах. Меня это не удивляет. Если я буду на этом концентрироваться, то вместо язвы желудка у них — она будет у меня. Я делаю свою работу, есть доверие президента клуба, есть доверия раиса республики. Может я уже надоел за полтора года. Я столько лет уже в футболе и понимаю, что это не закончится», — цитирует Рахимова «БИЗНЕС Online».

В РПЛ «Рубин» располагается на седьмой позиции. Команда набрала 15 очков за 12 туров.

59-летний Рахимов возглавляет «Рубин» с 2023 года.