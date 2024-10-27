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Сегодня, 16:36

Рахимов о слухах про отставку из «Рубина»: «Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил результат матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

«Насколько важна победа? Для меня важен любой матч и результат любой игры. Если вы о том, что говорят и пишут, то вы же знаете, что маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Рубин» может уволить Рахимова после матча с «Оренбургом». Кандидатом на замену 59-летнему специалисту назывался бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«Рубин» с 18 очками идет седьмым в турнирной таблице чемпионата России.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)

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