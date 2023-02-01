Черышев: «Общались с Назаровым в районе 19 января, но после этого разговоров у нас не было»

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Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев опроверг информацию о том, что клуб подписал контракт с российским защитником Евгением Назаровым.
«Мы действительно общались с Назаровым в районе 19 января или чуть раньше. Но все, после этого разговоров у нас больше не было», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.
Назаров является воспитанником «Краснодара». Он играл за «Теплице», «СКА-Хабаровск», «Богемианс 1905», «Урарту». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 225 тысяч евро.
«Санта-Колома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Андорры, набрав 31 очко в 15 матчах.
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