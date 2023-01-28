Главный тренер сборной Казахстана заявил, что хочет посмотреть на Зайнутдинова и Быстрова в феврале в Турции

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о планах на рабочую поездку в Турцию.
«Планирую с 31 января по 13 февраля быть на турецком побережье. Буду просматривать кандидатов в сборную, хочу пообщаться с футболистами и тренерами.
В ЦСКА на Бахтиера Зайнутдинова хочу посмотреть, пообщаться. Надо понять, в каком состоянии сейчас находится Марат Быстров в «Ахмате». С Нуралы Алипом труднее, потому что «Зенит» будет в это время в Дубае. Но всех, кто в Турции, хотелось бы увидеть", — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.
Весной стартует отборочный этап на Евро-2024 года. Национальная команда Казахстана 23 марта встретится со сборной Словении, а 26-го сыграет против команды Дании.
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