Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:17

Разин: «Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 Б).

— Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация. Сегодня и «Куньлунь» выиграл, поэтому тяжело из ямы выкарабкиваться. Тем более, команда молодая, психологически тяжеловато было. Видно, что немножко подзажатые. Тем и интереснее вылазить именно из таких ситуаций. Поговорив с ребятами, поверив, доказав им, чтобы они прежде всего в себя поверили. Такие победы важны, пусть они и по буллитам. Победы всегда приносят положительные эмоции, двигаемся дальше.

— Отсутствие Петунина и Пилипенко — психологический момент?

— Да, здесь чисто психологический момент. У меня в карьере тренера был такой момент, когда президент «Автомобилиста» — Алексей Бобров — позвонил в сезоне и сказал: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь на игре на верх, посмотри, что правильно, что неправильно». Меня это очень сильно взбодрило, очень сильно помогло. Хотел бы такой же шаг сделать с ребятами, у которых немножко не получается. Хотелось, чтобы они посмотрели игру со стороны, посмотрели, что да как. Оценили происходящее. Хочется от них большего. Да и они сами хотят. Такой глоток воздуха, чтобы они передохнули. Двигаемся дальше.

— Суворов уже забивает в пяти играх подряд. Как не испортить парня, не перехвалить?

— Я видел его потенциал в играх за сборную. Было видно, что мальчишка заряжен. Задача нашего тренерского штаба была его раскрепостить, чтобы он влился в коллектив. Ребятам в таком возрасте, уезжая в другой город из тепличных, домашних условий, тяжело психологически. Наша задача была, чтобы они влились в коллектив, чтобы ребята их приняли. На этом не останавливаемся. У парня талант, большие задатки.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-vyigryvat-vsegda-priyatno-8fb4c79617/
ХК Северсталь
ХК Трактор
Андрей Разин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
В Стамбуле прогремел взрыв
Минобороны Киргизии отменило учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Ростов» — «Краснодар»: Сильянов сократил отставание хозяев в счете

«Ростов» — «Краснодар»: Кайо получил красную карточку