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Сегодня, 22:10

Точилин — о разгроме «Локомотива»: «Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин коротко подвел итоги крупной победы над «Локомотивом» (4:0).

«Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает. Таким образом мы постарались отблагодарить наших болельщиков», — приводит слова тренера сайт «Сочи».

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками.

В следующем туре, 16 октября, «Сочи» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: https://www.pfcsochi.ru/news/2022-2023/aleksandr-tochilin-o-matche-s-lokomotivom/
Александр Точилин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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