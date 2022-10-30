Точилин — о матче с «Уралом»: «Этот один балл дает нам движение вперед»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог ничейной встречи сочинцев с «Уралом» в рамках 15-го тура РПЛ (2:2).

«Тяжелая игра и много борьбы. К сожалению, не смогли одержать победу, но команда билась до конца. Этот один балл дает нам движение вперед», — приводит слова тренера сайт сочинцев.

«Сочи» прервал трехматчевую серию поражений (два в РПЛ, одно в Кубке России) и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 21 очко. «Урал» прервал серию из шести побед (четыре в РПЛ, два в Кубке) и с 17 очками идет десятым.