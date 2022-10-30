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Сегодня, 18:11

Точилин — о матче с «Уралом»: «Этот один балл дает нам движение вперед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог ничейной встречи сочинцев с «Уралом» в рамках 15-го тура РПЛ (2:2).

«Тяжелая игра и много борьбы. К сожалению, не смогли одержать победу, но команда билась до конца. Этот один балл дает нам движение вперед», — приводит слова тренера сайт сочинцев.

«Сочи» прервал трехматчевую серию поражений (два в РПЛ, одно в Кубке России) и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 21 очко. «Урал» прервал серию из шести побед (четыре в РПЛ, два в Кубке) и с 17 очками идет десятым.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/aleksandr-tochilin-tyazhyelaya-igra-i-mnogo-borby/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Александр Точилин
ФК Сочи
ФК Урал
1
0
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