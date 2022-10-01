Точилин — о разгроме от «Оренбурга»: «К сожалению, с нашей стороны ничего не получилось»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:4).

«Поздравляю с победой «Оренбург». Она заслуженная. За результат мы всем тренерским штабом берем ответственность на себя. Здесь были наши недоработки. Комментировать тяжело. К сожалению, с нашей стороны ничего не получилось», — приводит слова тренера сайт «Сочи».

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах. «Оренбург» располагается на восьмой позиции с 15 очками.

В следующем туре «Сочи» примет московский «Локомотив» 8 октября. «Оренбург» днем позднее сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата».