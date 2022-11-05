Точилин: «На «Спартак» команду дополнительно настраивать не надо»

Сегодня, 18:07
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Хорошая, качественная игра получилась с нашей стороны. Первый тайм, наверное, был равный, поэтому счет это и отразил. Во втором мы были ближе к победе, но не дожали. Ребята молодцы. С хорошим настроем вышли. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.
На «Спартак» команду дополнительно настраивать не надо. Все понимали, что из той неудачной серии надо было выбираться. С желанием и настроем проблем не было, а то, что они умеют играть, в этом ни у кого сомнений нет. Команда показала свой уровень», — цитирует тренера сайт сочинцев.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 13 ноября.
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